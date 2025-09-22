Yamal dopo la premiazione: «Sono molto felice di questo traguardo. Voglio ringraziare queste persone» - Calcio News 24

Yamal fa la storia: secondo Trofeo Kopa consecutivo per la stella del Barcellona

Durante la cerimonia del Pallone d’Oro 2025 al Théâtre du Châtelet di Parigi, riflettori puntati su Lamine Yamal, giovane attaccante del Barcellona, che ha scritto una nuova pagina di storia conquistando per il secondo anno consecutivo il Trofeo Kopa, premio assegnato al miglior calciatore Under 21 della stagione.

A soli 18 anni, Yamal è riuscito nell’impresa di confermarsi tra i più brillanti talenti del panorama calcistico mondiale. Dopo aver incantato l’Europa nella stagione precedente, il giovane spagnolo ha continuato a stupire con prestazioni di alto livello, confermandosi come pilastro del Barcellona e della nazionale spagnola. La continuità, la maturità e la qualità tecnica dimostrate in campo hanno reso inevitabile la sua nuova incoronazione.

Dal palco parigino, emozionato e sorridente, Yamal ha voluto ringraziare chi lo ha sostenuto nel suo percorso: «Vorrei ringraziare France Football per il premio; sono molto felice di essere di nuovo qui. Vorrei ringraziare il mio club, la mia nazionale e la mia famiglia. Non dimenticherò i miei compagni di squadra come Cubarsi e Raphinha. Continuerò a lavorare».

Parole semplici, ma cariche di determinazione e consapevolezza. Yamal dimostra ancora una volta di avere la mentalità giusta per diventare un protagonista assoluto del calcio dei prossimi anni. Il suo nome, già familiare agli appassionati, inizia a essere accostato ai più grandi del passato che, proprio come lui, hanno iniziato la carriera collezionando premi individuali in giovane età.

Il Trofeo Kopa, assegnato ogni anno da France Football, è uno dei riconoscimenti più attesi nell’ambito della cerimonia del Pallone d’Oro 2025, poiché celebra il talento e il futuro del calcio. E in questo scenario, Yamal rappresenta alla perfezione il volto della nuova generazione.

La doppia vittoria consecutiva conferma non solo il talento straordinario di Yamal, ma anche il suo impegno nel migliorarsi costantemente. Con il suo stile elegante, la visione di gioco e la capacità di incidere nei momenti decisivi, è destinato a essere uno dei candidati al Pallone d’Oro negli anni a venire.

Per ora, però, Yamal si gode questo ennesimo traguardo. Il futuro è suo, e il mondo del calcio lo sa bene.