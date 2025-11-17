Yildiz Juve, futuro in bilico? La Premier League muove i primi passi mentre i bianconeri lavorano al rinnovo del numero 10

Yildiz Juve, tra presente e futuro: i bianconeri provano a blindarlo, ma la Premier League osserva da vicino la situazione

Kenan Yildiz rappresenta uno dei talenti più preziosi della Juventus, un numero 10 capace di imporsi con quattro allenatori diversi e di diventare un punto fermo del progetto bianconero. Tuttavia, il suo futuro contrattuale resta incerto: la permanenza a Torino non è scontata e i top club della Premier League hanno già iniziato a muoversi con decisione, come rivelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano.

Secondo il giornalista, non ci sarà un addio immediato – «Non è affatto un affare per gennaio» – ma l’estate potrebbe aprire scenari complessi. Il nodo principale è il rinnovo del contratto: i club inglesi hanno avviato i primi contatti e monitorano da vicino la situazione del fantasista turco classe 2005, pronti a inserirsi qualora la trattativa con la Juventus dovesse arenarsi.

La dirigenza bianconera sa di non avere il pieno controllo della vicenda. Romano ha sottolineato come la Juventus dipenda dalle scelte del giocatore, un’inversione di potere che mette pressione alla società. La necessità di blindare Yildiz è evidente: non è un calciatore qualunque, ma un talento speciale che ha già conquistato Allegri, Motta, Tudor e ora Spalletti. La partita più delicata dei prossimi mesi sarà proprio quella del suo rinnovo, con la Premier League pronta a cogliere ogni occasione.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

