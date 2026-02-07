Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del talento turco

Yildiz Juve, l’ufficialità del rinnovo arriva in conferenza stampa! Le parole del numero 10 bianconero dopo la firma sul contratto

(inviato all’Allianz Stadium) – Kenan Yildiz ha rinnovato con la Juventus. Firma fino al 2030 per il gioiello turco, blindato così dal club bianconero.

Nel giorno del prolungamento di contratto, sabato 7 febbraio, il numero 10 parla in conferenza stampa alle 16. Juventusnews24 segue LIVE le sue parole.

PAROLE – «Ringrazio Comolli, il mister, i compagni e i tifosi. Sono felice di rinnovare, stare nella famiglia Juventus. Sono convinto che faremo belle cose in futuro. Sono sicuro che dietro di me ci sono i tifosi e la mia famiglia. Grazie mille e fino alla fine».

Il sabato di vigilia che precede il big match contro la Lazio si è trasformato in un evento storico per il futuro della Juventus. Quella che doveva essere una consueta conferenza stampa alla Continassa ha regalato un colpo di scena teatrale: davanti ai giornalisti è apparso Kenan Yildiz. Il talento turco, attuale numero dieci e simbolo del nuovo corso bianconero, si è presentato affiancato da Luciano Spalletti e dall’Amministratore Delegato Damien Comolli per ufficializzare il prolungamento del contratto fino al 2030.

Un annuncio a sorpresa che blinda il classe 2005 alla Vecchia Signora con un adeguamento economico da vero top player. L’accordo prevede un salto vertiginoso dell’ingaggio: dai precedenti 1,7 milioni, Yildiz passerà immediatamente a una base fissa di 6 milioni di euro, cifra destinata a salire a 7 milioni più bonus a partire dalla prossima stagione sportiva. Mentre il fantasista ha ribadito il suo legame viscerale con il club, il tecnico di Certaldo ha benedetto l’operazione con parole che sanno di investitura definitiva per il suo pupillo, ormai perno imprescindibile del progetto tecnico.