Yildiz Juventus, il rinnovo è a un passo: ecco quando può arrivare l’annuncio dei bianconeri! Tutti i dettagli

Yildiz Juventus, il rinnovo è vicino: ecco la data in cui può arrivare l’annuncio dei bianconeri! Tutti i aggiornamenti sul 10 bianconero

La Juventus si prepara a mettere nero su bianco il futuro di uno dei suoi talenti più promettenti: Kenan Yildiz, attaccante turco classe 2005, vicino al rinnovo contrattuale fino al 30 giugno 2030. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’annuncio ufficiale è atteso nei prossimi giorni. Il nuovo accordo prevede un ingaggio annuo pari a circa 4 milioni di euro, confermando il profilo da top player del giovane numero 10 bianconero.

Yildiz, cresciuto nel vivaio del Bayern Monaco e arrivato a Torino nel 2022, si è rapidamente imposto come elemento chiave nella rosa juventina grazie a prestazioni brillanti e giocate decisive. Esterno offensivo dotato di fantasia, velocità e grande tecnica individuale, ha conquistato i tifosi e la dirigenza, attirando anche l’interesse di club di prestigio come Barcellona e lo stesso Bayern.

Il rinnovo rappresenta un messaggio forte da parte della Juventus: il club intende puntare con decisione su Yildiz come pilastro del progetto tecnico targato Damien Comolli, neo direttore sportivo. Igor Tudor, nuovo allenatore della Juventus e tecnico croato con esperienze su panchine come Marsiglia e Verona, stravede per il talento turco, vedendolo perfetto come seconda punta nel suo 3-4-2-1, modulo che esalta le qualità dell’attaccante.

Oltre all’aspetto sportivo, la firma di Yildiz ha una forte valenza strategica anche in termini economici e di immagine. Il giocatore è ormai il volto giovane della Juventus, simbolo della rinascita e della nuova filosofia fondata sullo sviluppo dei talenti. Il club, in piena fase di rinnovamento, sta lavorando su più fronti, ma la priorità resta consolidare le fondamenta. Yildiz, in questo contesto, rappresenta la garanzia del presente e del futuro.

Con il contratto ormai definito, si attende solo l’ufficialità: poi sarà il campo, come sempre, a confermare il potenziale di questo gioiello bianconero.