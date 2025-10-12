Yildiz incanta con la Turchia: doppietta e spettacolo. La Juve sorride davanti ai numeri da leader

Yildiz, notte da protagonista con la Turchia: due gol e una prestazione totale. La Juventus raccoglie segnali incoraggianti

Kenan Yildiz ha vissuto una notte da protagonista assoluto, confermando – se mai ce ne fosse ancora bisogno – il suo status di talento generazionale. Con la maglia della Turchia, il gioiello bianconero ha trascinato la nazionale di Vincenzo Montella al travolgente 6-1 contro la Bulgaria, firmando una doppietta spettacolare e conquistando la scena.

Schierato titolare e rimasto in campo per 63 minuti, Yildiz ha messo a ferro e fuoco la difesa avversaria con una precisione letale: due tiri, due conclusioni nello specchio, due gol. Un cinismo glaciale da vero predatore d’area, premiato con la standing ovation al momento della sostituzione.

Ma la sua partita non si è limitata alla finalizzazione. Classe 2005, fantasista e leader tecnico, Yildiz è stato il fulcro di ogni azione offensiva: 8 dribbling tentati, 4 riusciti, costante spina nel fianco per i difensori bulgari. Alla qualità ha unito solidità fisica, vincendo il 50% dei duelli a terra (6 su 12), segnale di una crescita anche sul piano della resistenza e della forza.

Con 38 tocchi e un’accuratezza nei passaggi dell’88%, ha gestito il pallone con la maturità di un veterano, pur pagando qualcosa in termini di palloni persi (10), inevitabile conseguenza del suo stile di gioco sempre votato al rischio e alla giocata decisiva.

Una prestazione sontuosa, che fa sognare i tifosi turchi e regala a Igor Tudor un Yildiz ancora più consapevole della propria forza, pronto a brillare anche al ritorno in bianconero.

