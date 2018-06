Yonghong Lì, a che gioco stai giocando? Ha i 32 milioni, guadagna tempo e fa infuriare Commisso

A che gioco sta giocando Yonghong Lì? Il presidente del Milan fa infuriare Commisso e avrebbe i 32 milioni da rimborsare a Elliott

Il Milan è in balia degli eventi e delle decisioni di mister Yonghong Lì. Il presidente del club rossonero non ha trovato l’accordo con Commisso, l’italoamericano interessato a rilevare il pacchetto di maggioranza del club milanista. Secondo le ultime indiscrezioni, il patron cinese avrebbe trovato i 32 milioni da rimborsare a Elliott, mossa che gli consentirebbe di guadagnare tempo. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, non tutti credono alla storia dei 32 milioni: il dubbio sarà sciolto in tempi brevi perché Elliott attende il bonifico entro il prossimo 6 luglio. Ma a che gioco sta giocando Mr Lì? Yonghong Lì e Rocco Commisso continuano a trattare ormai da settimane, ma non sono ancora riusciti a trovare un accordo. Ieri l’italoamericano ha attaccato il patron rossonero con un duro comunicato, annunciando lo stop alle trattative.

L’affare però non è ancora chiuso, la partita è ancora da giocare perché, lo stesso Commisso, ha lasciato aperto uno spiraglio. Lì sta mettendo a dura prova Commisso e, da quanto filtra, avrebbe chiesto un’offerta migliore per cedere il Milan, ma avrebbe anche cambiato advisor, affidandosi ai legali di White&Case di New York. Una mossa del genere potrebbe voler dire una sola cosa: che Mr Lì ha davvero i 32 milioni. In caso contrario potrebbe essere raggiunto un accordo con Commisso prima del 6 luglio. Intanto Thomas Ricketts, patron dei Chicago Bulls interessato al club rossonero, attende e osserva con attenzione. L’ultima parola naturalmente spetta solo a Yonghong Lì. Il Milan, paradossalmente, è ostaggio del suo presidente. I tifosi sperano in una svolta immediata ma bisognerà attendere ancora. Il fondatore di Mediacom, Commisso, è irritato ma vuole il Milan e attenderà ancora. Ma non per molto. Lì non deve tirare troppo la corda.