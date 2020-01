Young ha le caratteristiche che Conte ricerca nei suoi quinti. Ossia, grande capacità di coprire elevate porzioni di campo

Gli obiettivi di mercato dell’Inter esprimono bene quelle che sono le richieste tecniche di Conte. Ossia, un quinto di grandi doti atletiche, che sappia coprire ampie porzioni di campo e rivelarsi un valore aggiunto tanto nei ripiegamenti quanto nelle fasi di attacco posizionale.

Young è un profilo estremamente generoso, copre la sua fascia a tutto campo. Ha pure già giocato in squadre che si difendevano basse. Rispetto a Spinazzola, ha meno creatività ed estro nel dribbling, ma è più affidabile negli 1 vs 1 difensivi. Inoltre, è polivalente, sa giocare sia a destra che a sinistra. Young sarebbe un ottimo jolly per l’Inter di Conte.