Youth League, Salisburgo Lione: incredibile Florent Da Silva, sbaglia tre volte il rigore! – VIDEO

Incredibile quanto successo nei quarti di Youth League tra Salisburgo e Lione. A inizio partita, sul punteggio di 0-0, il giocatore del Lione Florent Da Silva ha sbagliato per tre volte un calcio di rigore.

L’arbitro, infatti, ha fatto ripetere per tre volte il penalty visto che il portiere del Salisburgo Antosch non teneva almeno un piede sulla linea di porta. Poco male, il numero 6 dei francesi ha sbagliato il rigore per tre volte facendosi ipnotizzare.

Salisburgo-Lione Youth League, ci sono gli estremi per realizzare uno speciale di Federico Buffa. pic.twitter.com/7u3Jet7sbd — Chris Gomez (@Chris_ItaArg) August 19, 2020

