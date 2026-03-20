Zaccardo ‘scopre’ due futuri talenti, uno ha un cognome molto familiare: «Potenzialmente possono diventare dei grandi calciatori»

Zaccardo ha rilasciato un’intervista, nella quale ha parlato del momento del calcio italiano ma anche del fatto di scoprire nuovi talenti

Intervistato a Sky Calcio Unplugged, Cristian Zaccardo ha rilasciato queste dichiarazioni.

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ITALIANO – «È un grandissimo allenatore. A livello offensivo è uno dei migliori in Italia, attacca molto. Deve però trovare l’equilibrio per essere solido anche dietro. Così può essere letale per qualsiasi squadra affrontarlo. Ha fatto tanto bene, è arrivato dopo Motta quando nessuno pensava che il Bologna potesse confermarsi negli anni successivi. Ieri è stata una bellissima partita, intensa ed emozionante e alla fine ha portato a casa il risultato e il passaggio del turno. Speriamo che il Bologna riesca andare più avanti possibile. Ora c’è una squadra ostica, una delle più forti rimaste che è l’Aston Villa che sta lottando per il posto Champions in Inghilterra».

IL MOMENTO DEL CALCIO ITALIANO – «In Italia culturalmente l’unica cosa che conta è il risultato. Se giochi male e vinci siamo tutti felici e nessuno analizza la partita o gli errori. Il Milan è molto concreto con Allegri però forse non gioca un calcio spumeggiante. Il Como di Fabregas probabilmente gioca un calcio migliore e sta dando i risultati. Le altre squadre giocano a tratti. All’estero per quanto riguarda il Barcellona stai lì incollato dal primo al 95′ e guardi tutta la partita. In Italia purtroppo o per fortuna è molto tattico. A fine anno però contano i risultati e quello che conta è chi raggiunge gli obiettivi».

SCOPRIRE NUOVI TALENTI – «Già quando ero calciatore con Gianluca (Di Marzio, ndr) si scherzava dicendo che avevo le bombe di mercato. Io vedevo bene degli scambi che potevano essere anche logici e qualcuno prendeva queste idee. Kvaratskhelia io l’ho visto nel 2020, avevo degli amici georgiani che avevano visto alcuni giocatori e mi hanno nominato lui. Su 5 o 6 giocatori georgiani che mi avevano detto lui era già fenomenale, aveva tante qualità. Mi sono informato, poi sono andato a conoscere il suo agente a Mosca nel febbraio 2021, ho conosciuto il ragazzo e dopo l’ho consigliato al Napoli ed è nata poi tutta la trattativa. Il giocatore è arrivato a Napoli e ha contribuito a vincere lo Scudetto. Grazie agli azzurri lui è diventato un grandissimo giocatore e ora è al PSG. Il Napoli intanto ha fatto una grande plusvalenza e lui è andato a vincere la Champions quindi tutti felici e contenti».

FRATELLO KVARA DEL 2010 – «Essendo extra comunitari non possono spostarsi dalla Georgia fino ai 18 anni. Poi dopo possono spostarsi nei campionati europei. Tornike ha delle movenze del fratello, gioca nello stesso ruolo, ha un bel dribbling e tiro. La Georgia negli ultimi anni è cresciuta molto e tanti giocatori giocano in Europa. C’è lui e c’è anche Andria Bartishvili, un esterno trequartista 2009 che potenzialmente potrebbe diventare un grandissimo calciatore».