In Serie B c’è chi sta incantando: è Miha Zajc, trequartista dell’Empoli. Il giocatore sloveno piace al Napoli, ma attenzione alla concorrenza spietata di Fiorentina e Sampdoria

L’Empoli domina la Serie B con un calcio spumeggiante, dovuto anche alle giocate di Miha Zajc. Il trequartista sloveno segna e fornisce assist pregevoli a Caputo e Donnarumma, è una delle rivelazioni del campionato. Se ne è accorto il Napoli, che ha in mente un colpaccio visto che ha un buon rapporto con l’Empoli. Si era parlato di Rade Krunic, altro craque della Serie B, ma ora le attenzioni sono tutte sul numero sei empolese. L’unico problema per il Napoli è dato dalla concorrenza, perché anche la Fiorentina e la Sampdoria vogliono il calciatore.

Il Napoli ha un buon rapporto con l’Empoli, dicevamo, ma anche la Fiorentina e la Sampdoria non scherzano. Il feeling con viola e blucerchiati è alto nelle ultime stagioni, quindi non è così peregrina l’ipotesi di un affare. Zajc piace perché ha talento, Andreazzoli lo ha fatto sbocciare dopo qualche mese di adattamento nel calcio italiano (e un bel gol a Cagliari in Serie A l’anno scorso). Zajc verrà in Serie A con l’Empoli, ma ancora è da valutare se rimarrà al Castellani.