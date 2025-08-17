Zalewski Atalanta, arriva l’here we go di Romano: ecco quanto incassa l’Inter dalla sua cessione!

Zalewski Atalanta: conferma di Romano e plusvalenza importante per l’Inter, tutti i dettagli sulla trattativa dei nerazzurri con la Dea

Nuovo colpo di mercato per l’Atalanta, che ufficializza l’arrivo di Nicola Zalewski, esterno classe 2002 di origine polacca cresciuto nelle giovanili della Roma. Il giocatore, in grado di agire sia come esterno offensivo sia come terzino, lascia l’Inter dopo pochi mesi e si trasferisce a Bergamo a titolo definitivo. La cifra pattuita tra i club è di 17 milioni di euro, un investimento significativo per i nerazzurri guidati da Ivan Juric, tecnico che da sempre punta sui giovani di talento e con grande disponibilità al lavoro.

L’operazione è stata confermata da Fabrizio Romano con il tradizionale “here we go”, simbolo di trattative concluse. Per l’Inter, la cessione rappresenta una plusvalenza rilevante: il club meneghino aveva acquistato Zalewski dalla Roma lo scorso giugno per circa 7 milioni di euro, dopo un periodo di prestito. Rivendendolo a 17 milioni, i dirigenti nerazzurri registrano un guadagno netto di circa 10 milioni, un risultato importante in chiave bilancio.

Dal punto di vista tecnico, Zalewski offre all’Atalanta nuove soluzioni sulle corsie esterne. Velocità, capacità di saltare l’uomo e duttilità tattica sono le sue principali qualità, che gli permettono di inserirsi in diversi schemi di gioco. Con esperienza in Serie A e con la nazionale polacca, il giovane esterno rappresenta un rinforzo utile per il calcio dinamico e intenso di Juric.

🚨⚫️🔵 Nicola Zalewski to Atalanta, here we go! Deal agreed for €17m fee as Polish LWB joins Ivan Juric’s project.



Inter receive €17m after signing Zalewski for €7m total fee in June following initial loan move.



Exclusive story, confirmed. ✅🇵🇱 pic.twitter.com/xd83LsWN6f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 17, 2025

L’operazione conferma anche la strategia dell’Atalanta, orientata a investire su giocatori giovani con margini di crescita e potenziale di valorizzazione. Per Zalewski, si apre così una nuova fase della carriera: dopo Roma e il breve passaggio all’Inter, a Bergamo troverà un contesto ideale per svilupparsi ulteriormente e dimostrare le proprie qualità.

Con questo trasferimento, il mercato estivo regala un doppio vantaggio: l’Atalanta si rinforza, l’Inter realizza una plusvalenza significativa e Zalewski si prepara a una nuova avventura in Serie A.