Zalewski Atalanta: plusvalenza record per l’Inter e futuro aperto per Lookman! Le ultime sull’asse Milano Bergamo

Zalewski Atalanta, il colpo messo a segno dai nerazzurri sblocca la cessione del nigeriano? Le ultime sull’esterno ex Roma

L’Inter piazza un colpo di mercato in tempi record cedendo Nicola Zalewski all’Atalanta. L’operazione, rapidissima e molto redditizia, segna una svolta importante per il bilancio nerazzurro e offre ossigeno alla società in un periodo delicato per la gestione finanziaria dei club italiani.

L’esterno classe 2002, nato a Tivoli ma con passaporto polacco, lascia Milano a pochi mesi dal suo arrivo. Dopo un prestito iniziale, l’Inter aveva riscattato il cartellino dalla Roma spendendo circa 6,5 milioni di euro. Ora la cessione all’Atalanta porterà nelle casse interiste circa 17 milioni complessivi, generando una plusvalenza netta di 10,5 milioni. Una cifra importante, che testimonia la capacità del club di gestire il mercato con attenzione e rapidità.

Sul piano sportivo, Zalewski rappresenta un profilo giovane e versatile per l’Atalanta di Ivan Juric, appena insediatosi sulla panchina bergamasca. L’esterno può essere schierato sia sulla fascia nel classico 3-4-2-1 del tecnico croato sia come mezzala offensiva, garantendo così soluzioni tattiche differenziate. A Bergamo il giocatore dovrebbe trovare maggiore continuità rispetto all’esperienza all’Inter, dove la concorrenza sulle corsie laterali e le scelte di Cristian Chivu avevano limitato le sue presenze.

È importante sottolineare che la trattativa per Zalewski non influisce sul dossier Ademola Lookman, altro giocatore al centro di riflessioni tra Inter e Atalanta. Le due operazioni sono indipendenti: mentre Zalewski ha già trovato sistemazione, il futuro di Lookman rimane in sospeso, con eventuali sviluppi che dipenderanno dalle prossime settimane di mercato.

Con la chiusura ormai imminente, Zalewski si prepara a vivere una nuova avventura in Serie A, mentre l’Inter può festeggiare una delle plusvalenze più significative della sua estate. L’operazione dimostra come il club sappia muoversi rapidamente e con lungimiranza, trasformando in profitto un investimento appena effettuato e liberando spazio per eventuali nuove operazioni future.