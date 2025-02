Zalewski Inter, il retroscena di mercato: a disposizione già per il derby? Le ultime

Zalewski all’Inter, i nerazzurri al lavoro per chiudere il prima possibile la trattativa con la Roma: l’obiettivo è il derby di domani pomeriggio

Come riportano tutte le voci legate all’Inter, è ormai fatta per il passaggio di Nicola Zalewski dalla Roma, che riempirà lo slot lasciato libero da Tajon Buchanan, passato in prestito al Villareal. Per l’italo-polacco, mancano solo le firme e l’ufficialità. Arriverebbe però un ulteriore indiscrezione sulla possibile presenza del giocatore già nel derby di Milano di domani pomeriggio.

Secondo il giornalista di Sky Sport Matteo Barzaghi, i nerazzurri stanno cercando di completare tutti i procedimenti il più velocemente possibile, inclusa la visita medica in particolare. Il giocatore potrebbe già partecipare al derby domani sera contro il Milan.