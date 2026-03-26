Zalewski svela: «Zielinski era il mio idolo da bambino, adesso è il migliore in Serie A. VI racconto il nostro rapporto»

Il centrocampista dell’Atalanta e dalla Polonia, Nicola Zalewski, parla del rapporto speciale che ha col suo connazionale Piotr Zielinski

Nicola Zalewski, esterno polacco attualmente all’Atalanta, ha raccontato in un’intervista a Foot Truck il rapporto speciale con Piotr Zielinski, centrocampista dell’Inter e della Polonia. Il classe 2002 ha spiegato di aver sempre ammirato Zielinski fin da bambino, considerandolo uno dei riferimenti tecnici più importanti del calcio polacco, e ha sottolineato come il centrocampista nerazzurro lo abbia aiutato molto nel percorso in nazionale, favorendo la nascita di un legame stretto anche fuori dal campo. Intanto la Polonia sfiderà l’Albania nei playoff Mondiali, ma Zalewski non sarà disponibile perché squalificato.

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ZIELINSKI – «Era il mio idolo quando ero piccolo. Guardavo la nazionale e osservavo sempre chi era tecnicamente il migliore. Penso che lui sia il migliore in Serie A in questo momento. Mi ha preso sotto la sua ala protettrice in nazionale, ecco perché abbiamo un rapporto così stretto. Appena arrivato qui, siamo diventati subito amici».