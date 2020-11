Zanetti: «Menomale che Adriano col Real non colpì nessuno in barriera»

Javier Zanetti ricorda la punizione di Adriano nell’amicevole contro il Real Madrid. Ecco le parole del vicepresidente dell’Inter

Javier Zanetti ricorda il gol stratosferico di Adriano contro il Real Madrid. Ecco le sue parole a Resenha ESPN.

«Adriano credo che sia arrivato all’Inter nel suo miglior momento. Un attaccante con grande forza e grande potenza, mi ricordo che la sua presentazione fu in una partita amichevole col Real Madrid al Santiago Bernabéu. Fece un gol su punizione, quando stava finendo la gara, di una potenza che menomale che in barriera non l’ha presa nessuno perché altrimenti staremmo parlando di un’altra cosa».