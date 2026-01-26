Zanetti svela prima di Verona Udinese: «Ecco dove giocherà Bernede, Sarr ha ancora potenzialità da esprimere. Su Serdar…»

L’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Zanetti, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match di campionato contro l’Udinese

Intervenuto nel corso del prepartita di Hellas Verona Udinese, l’allenatore degli scaligeri, Paolo Zanetti, ha presentato così la sfida che chiuderà la 22^ giornata di Serie A 2025/26, spiegando anche alcune proprie scelte di formazione. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

6 SCONTRI DIRETTI, L’IMPORTANZA DI QUESTA PARTITA – «Ormai sono tutte importanti per noi le partite, dobbiamo cercare di far punti contro chiunque. Normale che vogliamo tornare a vincere in casa, lo dobbiamo alla nostra gente, sicuramente siamo in una situazione di classifica che ci mette davanti al fatto che ogni partita per noi diventa fondamentale».

SCELTE DI FORMAZIONE E MODULO – «Sicuramente Bernede fa qualche passo avanti, è un giocatore che ci può dare una grossa mano tra le linee. Sicuramente le scelte in attacco sono obbligate, ma sono giocatori importanti, Orban e Sarr. Penso che soprattutto Sarr abbia potenzialità ancora da esprimere, ha questa importante opportunità e deve sfruttarla al massimo».

COME STA E QUANTI MINUTI HA SERDAR? – «Penso che sia in miglioramento, faceva fatica a giocare ogni 3 giorni. Adesso che ha avuto una settimana tipo, l’ha superata bene. E’ un giocatore importante per noi».

