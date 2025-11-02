Zanetti post Verona Inter: «Il calcio a volte è crudele. i viene difficile da commentare la prestazione. Il fallo di Bisseck? Da bordocampo ho avuto questa percezione»

Zanetti post Verona Inter ha parlato ai microfoni di DAZN elogiando la prova dei suoi e sottolineando la qualità dei giovani Belghali e Balla Kotchap

Nel postpartita di Verona-Inter, terminata con una sconfitta beffarda per i gialloblù nel 10° turno di Serie A 2025/26, Paolo Zanetti ha analizzato la gara con grande lucidità e orgoglio per la prestazione della sua squadra. Ai microfoni di DAZN, il tecnico ha espresso rammarico per il risultato, ma anche la consapevolezza che la prestazione offerta può rappresentare una base solida per il futuro.

SUL MATCH – «Il calcio a volte è crudele. Mi viene difficile da commentare la prestazione, se non in termini totalmente positivi. La squadra ha giocato in maniera straordinaria contro una squadra fortissima, potevamo vivere una giornata fantastica e invece a causa di un episodio siamo qui a leccarci le ferite. Ma, se siamo questi, arriveremo sicuramente al nostro obiettivo. Il nostro campionato inizia ora».

IL GIALLO A BISSECK? – «La percezione dal campo era di un’azione super pericolosa, poi dovrò rivederla. Il mio giocatore, che è veloce, l’avrebbe presa sicuramente e sarebbe andato in porta».

