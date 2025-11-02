Inter News
Moviola Verona Inter, Bisseck andava espulso? Il difensore nerazzurro stende Giovane da ultimo uomo, ma viene graziato da Doveri
Moviola Verona Inter, il difensore nerazzurro stende Giovane in una ripartenza a campo aperto: per Doveri è solo ammonizione, ma il Verona protesta
Episodio controverso durante Verona–Inter allo stadio Bentegodi, con protagonista Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 dei nerazzurri. L’azione incriminata è avvenuta al 66′, nel corso del secondo tempo e sul risultato di 1-1, quando il giovane Giovane ha anticipato un retropassaggio di Sucic a metà campo, proiettandosi in una pericolosa ripartenza uno contro uno verso la porta difesa da Yann Sommer.
A fermarlo, con un intervento deciso e falloso, è stato proprio Bisseck, che ha impedito all’attaccante gialloblù di involarsi verso l’area interista. L’arbitro Daniele Doveri, posizionato a pochi metri dall’azione, ha valutato l’intervento come fallo tattico e ha estratto il cartellino giallo, tra le proteste vibranti dei giocatori e del pubblico veronese.
La decisione di Doveri ha subito acceso il dibattito. Molti osservatori e tifosi hanno ritenuto che ci fossero gli estremi per un cartellino rosso, vista la posizione centrale del campo e l’assenza di altri difensori nerazzurri tra Giovane e Sommer. Tuttavia, secondo la valutazione arbitrale, la distanza dalla porta e la possibilità di recupero da parte di Sucic, in rientro sull’azione, hanno spinto il direttore di gara a propendere per la semplice ammonizione.
Solo giallo, dunque, per il centrale tedesco dell’Inter che tira un sospiro di sollievo e lascia la sua squadra ancora in lotta per i tre punti a soli 15 minuti dalla fine dell’incontro.
