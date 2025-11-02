Moviola Verona Inter, Bisseck andava espulso? Il difensore nerazzurro stende Giovane da ultimo uomo, ma viene graziato da Doveri

Moviola Verona Inter, il difensore nerazzurro stende Giovane in una ripartenza a campo aperto: per Doveri è solo ammonizione, ma il Verona protesta

Episodio controverso durante Verona–Inter allo stadio Bentegodi, con protagonista Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000 dei nerazzurri. L’azione incriminata è avvenuta al 66′, nel corso del secondo tempo e sul risultato di 1-1, quando il giovane Giovane ha anticipato un retropassaggio di Sucic a metà campo, proiettandosi in una pericolosa ripartenza uno contro uno verso la porta difesa da Yann Sommer.

A fermarlo, con un intervento deciso e falloso, è stato proprio Bisseck, che ha impedito all’attaccante gialloblù di involarsi verso l’area interista. L’arbitro Daniele Doveri, posizionato a pochi metri dall’azione, ha valutato l’intervento come fallo tattico e ha estratto il cartellino giallo, tra le proteste vibranti dei giocatori e del pubblico veronese.

La decisione di Doveri ha subito acceso il dibattito. Molti osservatori e tifosi hanno ritenuto che ci fossero gli estremi per un cartellino rosso, vista la posizione centrale del campo e l’assenza di altri difensori nerazzurri tra Giovane e Sommer. Tuttavia, secondo la valutazione arbitrale, la distanza dalla porta e la possibilità di recupero da parte di Sucic, in rientro sull’azione, hanno spinto il direttore di gara a propendere per la semplice ammonizione.

Solo giallo, dunque, per il centrale tedesco dell’Inter che tira un sospiro di sollievo e lascia la sua squadra ancora in lotta per i tre punti a soli 15 minuti dalla fine dell’incontro.