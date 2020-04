Zaniolo ha deciso: resta alla Roma. Pronto il rinnovo

Nicolò Zaniolo ha scelto di rimanere alla Roma: il club giallorosso prepara il rinnovo con adeguamento di ingaggio

L’ultimo rinnovo di contratto Nicolò Zaniolo l’ha firmato otto mesi fa e ora, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe arrivarne un altro. Perché quella crescita lì non si è mai fermata. Anzi, per alcuni versi è andata ancora oltre le aspettative. Siccome il rinnovo del 2019 era già arrivato a condizioni al ribasso rispetto alle opportunità (e di conseguenza alle offerte) che si stavano materializzando altrove, ecco che la prossima estate Nicolò e la Roma quasi sicuramente si rimetteranno seduti a tavolino per sistemare ogni cosa.

Lui vuole restare a Roma, l’affetto e l’amore che gli hanno trasmesso negli ultimi mesi i tifosi giallorossi lo hanno colpito dritto al cuore. Per questo bisognerà ritoccare un accordo che oggi non è equivalente al suo valore. Zaniolo ad agosto ha firmato un contratto fino al 2024 a 1,5 milioni di euro a stagione, a cui aggiungere bonus facili (in questa stagione li ha già maturati) che lo portano a toccare i 2 milioni. La Rosea spiega che, però, Juan Jesus guadagna 2,2 più bonus ed ha giocato appena 4 partite. Insomma, si riconoscerà a Zaniolo il ruolo che ha, con il giocatore che partirà da una base di almeno 2,5 per arrivare con i bonus a 3. O anche superarli.