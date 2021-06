Zaniolo: «Mancini mi rincuorava dopo l’infortunio ma lo sapevamo tutti»

Nicolò Zaniolo racconta l’infortunio in Nazionale contro l’Olanda: ecco le dichiarazioni del centrocampista della Roma

Nicolò Zaniolo, nel corso della prima puntata di Sogno Azzurro, ha parlato del suo infortunio nella gara contro l’Olanda, quando subì la rottura del crociato.

«Dopo l’infortunio Mancini ha cercato di rincuorarmi ma sapevano tutti quale fosse il referto. Eppure mi diceva che era solo una distorsione… Mi voleva solo far stare tranquillo. Mi diceva: “Stai tranquillo, ora entra Moise e segna per te”. Proveremo a riportare l’Italia dove merita, non è quella vista con la Svezia prima del Mondiale 2018 ma quella degli ultimi mesi».