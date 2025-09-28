Zaniolo sicuro: «Dobbiamo reagire come fa una grande squadra. Ecco cosa è andato storto» - Calcio News 24

Zaniolo analizza la sconfitta: «Dobbiamo reagire, non cerchiamo alibi»

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo, il centrocampista dell’Udinese, Nicolò Zaniolo, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra e il suo stato di forma. Il numero 22 bianconero ha parlato con lucidità, sottolineando l’importanza degli episodi nella gara, ma senza nascondere le responsabilità del gruppo.

«Oggi è stata una partita decisa dagli episodi – ha dichiarato Zaniolo –. Nei primi minuti abbiamo avuto delle occasioni importanti: io stesso ho avuto una palla buona per segnare, poi Kristensen ha sfiorato il gol. Ma subito dopo siamo andati sotto 2-0, ed è stata una mazzata. Non siamo stati reattivi, eravamo troppo passivi. La partita che avevamo preparato era un’altra».

Zaniolo non ha nascosto la delusione per il risultato, ma ha voluto ringraziare i tifosi dell’Udinese, che nonostante la sconfitta hanno continuato a sostenere la squadra: «I tifosi erano giustamente arrabbiati alla fine. Non abbiamo fatto una bella partita, e le critiche vanno accettate. Ma ci tengo a ringraziarli perché ci seguono sempre con grande passione».

Interpellato sul suo stato fisico, Zaniolo ha ammesso di non essere ancora al massimo: «Non sono al top, ma sto lavorando ogni giorno per tornare al 100%. Il campionato è lungo e ci saranno tante partite in cui potremo riscattarci. Intanto, analizzeremo gli errori commessi e penseremo già alla prossima sfida contro il Cagliari».

Sul possibile rigore non concesso, l’ex Roma e Galatasaray ha commentato con equilibrio: «Il contatto l’ho sentito, sono arrivato prima sulla palla e poi ho subito il tocco. Di solito il VAR interviene in questi casi, ma evidentemente l’arbitro ha visto diversamente. In ogni caso, non possiamo aggrapparci a questi episodi: dobbiamo guardarci dentro e capire cosa non ha funzionato».

Zaniolo si è detto determinato a contribuire alla crescita dell’Udinese, sia sul piano personale che collettivo: «Dobbiamo crescere come squadra, e io per primo voglio fare di più. Serve più attenzione, più aggressività. Le qualità le abbiamo, ma senza atteggiamento non bastano. Ora testa bassa e lavorare».

Il campionato è ancora lungo, e Zaniolo vuole essere uno dei protagonisti della riscossa friulana.