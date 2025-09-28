 Zaniolo sicuro: «Dobbiamo reagire come fa una grande squadra. Ecco cosa è andato storto» - Calcio News 24
Connect with us

Udinese News

Zaniolo sicuro: «Dobbiamo reagire come fa una grande squadra. Ecco cosa è andato storto»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

24 minuti ago

on

By

Nicolò Zaniolo

Zaniolo analizza la sconfitta: «Dobbiamo reagire, non cerchiamo alibi»

Dopo la sconfitta per 3-1 contro il Sassuolo, il centrocampista dell’Udinese, Nicolò Zaniolo, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione della squadra e il suo stato di forma. Il numero 22 bianconero ha parlato con lucidità, sottolineando l’importanza degli episodi nella gara, ma senza nascondere le responsabilità del gruppo.

«Oggi è stata una partita decisa dagli episodi – ha dichiarato Zaniolo –. Nei primi minuti abbiamo avuto delle occasioni importanti: io stesso ho avuto una palla buona per segnare, poi Kristensen ha sfiorato il gol. Ma subito dopo siamo andati sotto 2-0, ed è stata una mazzata. Non siamo stati reattivi, eravamo troppo passivi. La partita che avevamo preparato era un’altra».

Zaniolo non ha nascosto la delusione per il risultato, ma ha voluto ringraziare i tifosi dell’Udinese, che nonostante la sconfitta hanno continuato a sostenere la squadra: «I tifosi erano giustamente arrabbiati alla fine. Non abbiamo fatto una bella partita, e le critiche vanno accettate. Ma ci tengo a ringraziarli perché ci seguono sempre con grande passione».

Interpellato sul suo stato fisico, Zaniolo ha ammesso di non essere ancora al massimo: «Non sono al top, ma sto lavorando ogni giorno per tornare al 100%. Il campionato è lungo e ci saranno tante partite in cui potremo riscattarci. Intanto, analizzeremo gli errori commessi e penseremo già alla prossima sfida contro il Cagliari».

Sul possibile rigore non concesso, l’ex Roma e Galatasaray ha commentato con equilibrio: «Il contatto l’ho sentito, sono arrivato prima sulla palla e poi ho subito il tocco. Di solito il VAR interviene in questi casi, ma evidentemente l’arbitro ha visto diversamente. In ogni caso, non possiamo aggrapparci a questi episodi: dobbiamo guardarci dentro e capire cosa non ha funzionato».

Zaniolo si è detto determinato a contribuire alla crescita dell’Udinese, sia sul piano personale che collettivo: «Dobbiamo crescere come squadra, e io per primo voglio fare di più. Serve più attenzione, più aggressività. Le qualità le abbiamo, ma senza atteggiamento non bastano. Ora testa bassa e lavorare».

Il campionato è ancora lungo, e Zaniolo vuole essere uno dei protagonisti della riscossa friulana.

Related Topics:

Udinese News

Runjaic rammaricato: «Udinese, così non va. Occorre crescere sotto quell’aspetto»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

44 minuti ago

on

28 Settembre 2025

By

Runjaic
Continue Reading

Sassuolo News

Formazioni ufficiali Sassuolo Udinese, le scelte di Grosso e Runjaić per la sfida

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

5 ore ago

on

28 Settembre 2025

By

Runjaic
Continue Reading