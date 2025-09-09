Zanoli carico: «Udinese, darò tutto per te! Ho scelto i bianconeri per questo motivo» - Calcio News 24

Zanoli carico per la nuova avventura all’Udinese: «Darò tutto per questa maglia»

Il nuovo rinforzo dell’Udinese, Alessandro Zanoli, si è presentato ufficialmente ai tifosi bianconeri con grande entusiasmo e determinazione. Attraverso i canali social del club friulano, il giovane esterno ha raccontato le sue prime sensazioni da giocatore dell’Udinese, esprimendo la sua voglia di lasciare subito il segno.

«Ho trovato un gruppo molto disponibile – ha dichiarato Zanoli – anche se non ci sono ancora tutti perché alcuni sono impegnati con le rispettive nazionali. Lo staff tecnico si è messo completamente a disposizione per aiutarmi a inserirmi nel migliore dei modi, e la società mi ha voluto fortemente: questo mi ha dato grande motivazione. Sono pronto a dare tutto per questa maglia».

Il trasferimento di Zanoli all’Udinese rappresenta una tappa fondamentale nella carriera del giovane laterale, che vuole confermarsi in Serie A dopo l’esperienza con il Napoli. La scelta di Udine non è casuale: negli ultimi anni, proprio nel ruolo occupato da Zanoli, si sono messi in luce diversi talenti di livello internazionale.

«All’Udinese ci sono stati grandi esterni – ha sottolineato – come Molina, Isla, Asamoah e Udogie. Sono tutti giocatori che ho sempre apprezzato e da cui posso trarre ispirazione per costruire un percorso importante anche io. Cercherò di apprendere il massimo, dando continuità e solidità alle mie prestazioni».

Gli obiettivi personali e di squadra sono chiari nella mente di Zanoli, che ha voglia di incidere fin da subito: «Il primo obiettivo è fare una grande stagione con questa maglia. Dal punto di vista personale, voglio crescere e migliorare giorno dopo giorno. Ambisco sempre a qualcosa in più, e so che per arrivarci dovrò lavorare duramente. Sono carichissimo per questa nuova avventura».

Infine, l’esterno ha rivolto un messaggio ai tifosi dell’Udinese, in vista del suo esordio casalingo: «Sarà una grande emozione giocare la mia prima partita in casa. Spero ci sia il pubblico delle grandi occasioni: vi aspettiamo allo stadio per vivere insieme questa stagione. Forza Udinese!».

Con questa mentalità e l’entusiasmo mostrato, Zanoli è pronto a prendersi un ruolo da protagonista nella formazione friulana.