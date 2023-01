Zapata, oltre all’Everton spunta anche il Newcastle sul centravanti dell’Atalanta

Oltre all’Everton per l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata spunta anche l’interesse del Newcastle. La situazione

Duvan Zapata potrebbe lasciare l’Atalanta a gennaio, e le sirene della Premier League si stanno facendo notevolmente più insistenti: situazione dove la società nerazzurra e il giocatore tenderanno a valutare accuratamente.

Se attualmente in pole position c’è l’Everton (che ha già presentato una vera e propria offerta), dall’altra c’è anche la concorrenza del Newcastle: interessata al giocatore, ma essa non ha messo ancora nulla sul piatto per convincere l’Atalanta. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.