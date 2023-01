Zapata Everton, cessione a gennaio possibile. La situazione

Il centravanti dell’Atalanta Duvan Zapata è molto seguito dall’Everton. Le possibilità di una cessione sono assai concrete

L’avanzata di Hojlund e le ultime prestazioni di Duvan Zapata hanno ribaltato le carte in tavola per quanto concerne il reparto offensivo dell’Atalanta, soprattutto in ottica mercato. L’attaccante colombiano potrebbe lasciare Bergamo in quel di gennaio.

L’Everton è fortemente sul giocatore, arrivando ad offrire 17 milioni di euro: una cifra in linea con le visioni economiche dei nerazzurri. Tutto fatto? Non ancora, considerando che per pensare ad una cessione occorrerà valutare chi prenderà il posto dello stesso Zapata.