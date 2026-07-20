Calciomercato Como, idea Kean per l’attacco di Fabregas: primi contatti con l’entourage! Cosa sta succedendo

Calciomercato Como, Moise Kean è una idea del club lariano. Primi contatti avviati con il suo entourage, tutti i dettagli

Il calciomercato del Como continua a regalare grandi suggestioni in vista di una stagione che si preannuncia a dir poco storica per la società lariana. In vista della prossima campagna, la squadra allenata da Cesc Fabregas si appresta a vivere un traguardo eccezionale, dal momento che parteciperà per la prima volta nella storia alla Champion. Per presentarsi ai massimi livelli del calcio europeo con un organico all’altezza della situazione, la dirigenza è costantemente al lavoro alla ricerca di profili di spessore. In questo contesto, l’ultimo nome finito sul taccuino dei dirigenti è quello di Moise Kean, un’idea per l’attacco su cui la società è tornata a ragionare con forte interesse da qualche giorno.

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Lo stato della trattativa: contatti con gli agenti e la posizione della Fiorentina

La ricerca di un centravanti in grado di garantire gol, fisicità ed esperienza sui palcoscenici internazionali ha spinto il club comasco a sondare con attenzione il terreno. Come raccontato da Sky Sport, al momento non c’è nessuna trattativa avanzata o formale avviata con la Fiorentina, società che detiene la titolarità del cartellino del calciatore. Ciononostante, la dirigenza lariana ha scelto di muoversi d’anticipo per studiare la fattibilità dell’operazione: si è infatti già registrato un contatto con l’entourage del calciatore per comprendere i margini di manovra e il gradimento dell’attaccante rispetto al progetto tecnico lombardo.

Sviluppi attesi: possibile trattativa diretta nei prossimi giorni

Nel breve periodo si comprenderà se questo iniziale interesse esplorativo saprà trasformarsi in qualcosa di fortemente concreto. Sarà fondamentale verificare se il gradimento mostrato porterà all’avvio di una vera e propria negoziazione con contatti diretti tra i due club nei prossimi giorni, così da valutare le formule e le richieste economiche della società viola. In ogni caso, quello di Kean figura come un profilo di grande attrattiva per un Como estremamente ambizioso, che continua a muoversi con determinazione dietro le quinte per rinforzare la rosa e mettere a disposizione di mister Fabregas una squadra pronta ad affrontare la doppia sfida tra campionato e massima competizione europea.