Zapata può essere un vice ideale per l’Atalanta (meno costruzione, più concretezza)

Il calo di Duvan Zapata in questa stagione: dal cambio generazionale dell’Atalanta all’infortunio fino alla possibile soluzione

Cosa sta succedendo a Duvan Zapata? Attualmente il centravanti colombiano sembra l’ombra del giocatore che gli anni scorsi era bomber e al tempo stesso trascinatore dell’Atalanta.

Se da una parte era presente la consapevolezza che il cambio generazionale avrebbe toccato anche lui, dall’altra parte il suo contributo è contraddistinto da tutta una serie di errori: timido tatticamente, prevedibile dai difensori avversari e con la paura dell’infortunio dietro l’angolo.

Il punto fondamentale però sta attorno ad una domanda: Zapata è fondamentale per questa nuova Atalanta? Si, ma dall’altra parte si devono creare le condizioni ideali per aiutarlo (e viceversa). Duvan per incidere deve avere fiducia nei suoi mezzi, così come in ambito tattico togliergli tutto quel lavoro di costruzione che ora non riesce più a fare: limitandolo ad essere il classico centravanti che riceve i palloni esclusivamente per calciarli in porta.

L’unica strada che il colombiano può percorrere, basta pensare all’ultima partita contro l’Inter: tanto macchinoso quanto pronto in area di rigore nell’occasione di testa (al di là dell’esito). Rasmus Hojlund sarà anche in rampa di lancio, ma Zapata può ancora dare la sua impronta: non più di spessore come allora, ma sicuramente importante.