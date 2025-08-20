Torino News
Zapata carica: «Che emozione Superga, lavoro per tornare al meglio. Gli obiettivi del Torino…» – VIDEO
Duvan Zapata a cuore aperto, ecco la lunga intervista all’attaccante del Torino, il video delle dichiarazioni della punta e capitano granata
Duvan Zapata suona la carica. Il capitano del Torino si è confrontato in uno speciale incontro con i media questa mattina alla Rinascente di Via Lagrange 15 a margine di un evento con i tifosi presenti. Tanti i temi citati dal centravanti colombiano: dal rientro dall’infortunio, agli obiettivi dei piemontesi, l’affetto dei tifosi e altro ancora.
Le dichiarazioni dell’attaccante del Torino Duvan Zapata nel video esclusivo di Calcionews24
