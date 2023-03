Zauri: «Lazio? Né Cataldi né Vecino sono i play che vorrebbe Sarri»

Luciano Zauri, ex giocatore, ha parlato della Lazio di Maurizio Sarri analizzando la partita di Serie A contro il Napoli

Luciano Zauri, ex giocatore, ha parlato della Lazio di Maurizio Sarri a New Sound Level.

PAROLE – «Grandissima Lazio, ben messa in campo in uno stadio decisamente complicato. Grande spirito di sacrificio da parte di tutti. Ognuno ha dato il proprio apporto in entrambe le fasi, soprattutto in quella difensiva. Secondo me né Cataldi né Vecino sono i play che vorrebbe Sarri. All’occorrenza impiega uno anziché l’altro, ma nella maggior parte dei casi ha comunque utilizzato Cataldi. Quella di Vecino è sicuramente una carta in più che il tecnico potrà giocarsi di volta in volta».