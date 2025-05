Napoli campione, Zazzaroni: «La vittoria più bella bella e complicata per Conte, ma ora sono convinto di una cosa»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sulla vittoria dello scudetto in Serie A da parte del Napoli. Tutti i dettagli

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato della vittoria dello scudetto del Napoli di Antonio Conte al termine del duello conttro l’Inter.

NAPOLI CAMPIONE – «Lo invidio. Invidio il napoletano campione d’Italia per la quarta volta. Invidio la sua totale, folle, generosa partecipazione alla festa, e anche certi suoi eccessi, così come ho sempre invidiato la disinvoltura con cui sa superare la disgrazia non solo sportiva. Il calcio è di nuovo sorriso oggi a Napoli, città della gioia: dimenticate in un venerdì di maggio le sofferenze, ma anche tante piccole delusioni».

CONTE – «Conte non lo invidio, lui riesce sempre a non godere pienamente del trionfo, non l’ha mai pari. Ha conquistato la vittoria più complicata della carriera che lo ricolloca tra i primissimi al mondo. Antonio è Antonio: si nutre di queste cose, quando è teso, in pressing sul suo umore e ha individuato il nemico, dà più del massimo. Nelle ultime settimane, ma potrei dire da gennaio a ieri, ha effettivamente raschiato il fondo del barile riuscendo a migliorare la classifica di 29 punti, quasi uno a partita. Non ricordo altri allenatori che siano stati capaci di produrre una differenza del genere. Sono inoltre convinto che lui ami Napoli più di quanto Napoli ami lui, sentendolo sfuggente, di passaggio».