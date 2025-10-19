Zazzaroni incorona Nico Paz: «La cosa migliore della Serie A. Solo lui è al suo livello». La riflessione del noto giornalista sportivo

Una sconfitta storica per la Juventus, che crolla 2-0 sul campo del Como in un lunch match da incubo. A brillare, in una domenica amarissima per i colori bianconeri, è stato un talento purissimo che, ironia della sorte, vestiva la maglia dei lariani: Nico Paz. È stato proprio il giovane trequartista argentino a chiudere definitivamente i conti, siglando la rete del 2-0 con uno splendido mancino a giro che non ha lasciato scampo al portiere bianconero.

Una prestazione maiuscola, l’ennesima di questo suo inizio di stagione in Serie A, che ha fatto rumore e attirato gli elogi di molti addetti ai lavori. Tra questi, una voce autorevole come quella di Ivan Zazzaroni, che sul proprio profilo Instagram ha speso parole pesantissime per il giocatore, quasi un’investitura ufficiale.

Il direttore del Corriere dello Sport non ha usato mezzi termini per celebrare la classe del giocatore, sottolineando come un talento del genere sia una rarità per il nostro campionato e scomodando un paragone illustre: «Nico Paz è la cosa migliore offerta dalla serie A, gioca un calcio che da noi non ha eguali. Solo Dybala in condizione è del suo livello. Un altro bel 10 per Florentino».

Un complimento che suona quasi come una sentenza. Zazzaroni lo definisce “la cosa migliore” del campionato, capace di giocare un calcio che non ha eguali in Italia, accostabile solo alla versione migliore di Paulo Dybala. Ma le parole del giornalista sono anche intrise di rammarico per la Serie A. L’elogio si chiude infatti con un riferimento chiaro al suo futuro: “Un altro bel 10 per Florentino”. Nico Paz, infatti, è solo di passaggio in Italia. Al termine di questa stagione, il giocatore è destinato a tornare al Real Madrid, club proprietario del suo cartellino, pronto a riprendersi quel talento che il Como si sta godendo e che la Juventus ha appena subito.