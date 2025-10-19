Como Juve: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE

Como News
Como Juve 0-0 LIVE: inizia il match!
Como Juve, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 12:30 allo Stadio Sinigaglia! Segui il LIVE qui
La Juventus affronta il Como nella 7ª giornata di Serie A 2025/26, domenica 19 ottobre alle ore 12:30 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”. Una sfida che arriva in un momento cruciale: i bianconeri, reduci da una serie di pareggi vuole tornare al successo in una sfida complessa contro i ragazzi terribili di Fabregas. Calcionews24 segui LIVE il match:
FORMAZIONI UFFICIALI
COMO: Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alberto Moreno; da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda.
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Tudor. A disp. Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario
