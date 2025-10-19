 Como Juve: sintesi, tabellino, risultato e cronaca LIVE
Connect with us

Como News

Como Juve 0-0 LIVE: inizia il match!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

2 minuti ago

on

By

pallone

Como Juve, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 12:30 allo Stadio Sinigaglia! Segui il LIVE qui

La Juventus affronta il Como nella 7ª giornata di Serie A 2025/26, domenica 19 ottobre alle ore 12:30 allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”. Una sfida che arriva in un momento cruciale: i bianconeri, reduci da una serie di pareggi vuole tornare al successo in una sfida complessa contro i ragazzi terribili di Fabregas. Calcionews24 segui LIVE il match:

SEGUI IL LIVE DI COMO JUVE SU JUVENTUSNEWS24

FORMAZIONI UFFICIALI

COMO: Butez; Smolcic, Kempf, Ramon, Alberto Moreno; da Cunha, Perrone, Caqueret; Paz, Morata, Vojvoda.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceiçao, David, Yildiz. All. Tudor. A disp. Perin, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Adzic, Kostic, Openda, McKennie, Joao Mario

Related Topics:

Juventus News

Como Juve, Del Piero sicuro: «Sarà una sfida interessante oggi tra questi due giocatori»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

48 minuti ago

on

19 Ottobre 2025

By

Del Piero
Continue Reading

Como News

Formazioni ufficiali Como Juve, le scelte in vista del match di oggi

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

on

19 Ottobre 2025

By

fabregas calciomercato como
Continue Reading