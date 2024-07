Zazzaroni attacca la Juve: «Soulé vuole SOLO la Roma, ma la volontà sembra NON contare»

Le parole di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, sul futuro di Matias Soulé con la Juve. I dettagli

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato del futuro di Matias Soulé tra Juve e Roma.

PAROLE – «Se non è un caso dell’estate ditemi voi cos’è. Riassumerlo è semplicissimo: la Roma vuole l’argentino, 21 anni, 11 gol col Frosinone, prodotto di spicco della Next Gen del trio Milani-Cherubini-Manna. Per averlo i Friedkin sono pronti a spendere tra i 20 e i 22 milioni. C’è però un ostacolo previsto, ma apparentemente insormontabile. È l’opposizione (dichiarata) di Cristiano Giuntoli da Collodi che la esprime più o meno così: ‘Vuoi uno dei nostri esterni? Prenditi Chiesa’.

Chiesa o ciccia, il ragazzo lo vendo all’estero a 30, è l’aut aut del direttore. Sembra contare pochissimo la volontà di Soulé, promesso al Leicester, che non vuole trasferirsi in Premier, se non in una squadra di prima fascia, e gradirebbe tanto di poter lavorare con De Rossi e Dybala. Il braccio di ferro è in atto da giorni e in questo momento piega a favore di Giuntoli che ha scelto la linea dura, anzi durissima.

Per non risultare offensivo, chiarisco che la persona non è merce, non può essere paragonata al salame di Felino, inoltre la scadenza può essere anticipata esclusivamente dall’uscita da un programma tecnico e non inficia il valore del professionista. Nel calcio si parla di esubero».