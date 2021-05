Zhang e il futuro dell’Inter: netto taglio dei costi, nessun obbligo Scudetto

Il presidente Steven Zhang ha illustrato il progetto dell’Inter per la prossima stagione: taglio netto dei costi e nessun obbligo di vittoria

Giornata di meeting in casa Inter per pianificare la prossima stagione. Il presidente Steven Zhang ha illustrato ai dirigenti nerazzurri il progetto societario, che proseguirà sulla linea intrapresa finora ma con un netto taglio dei costi.

Ecco quanto chiesto dal presidente cinese, come riportato da Sky Sport: «Sarà chiesto uno sforzo ai dirigenti, ai giocatori e all’allenatore per partecipare a questo taglio ed avere una serenità maggiore in un momento complicato a livello economico». Pochissimi investimenti e nessun obbligo di vincere trofei, mantenendo però un posto tra le prime quattro in Serie A in ottica Champions League.