Zidane torna in panchina: clamorosa ipotesi per il suo futuro. L’ex tecnico del Real Madrid avrebbe già aperto alla possibile nuova avventura

Dopo il clamoroso esonero di José Mourinho, il Fenerbahçe sogna in grande per la panchina e punta al colpo sensazionale: Zinedine Zidane. Il club turco, ancora scosso dall’addio al tecnico portoghese, sta sondando diversi profili di alto livello per avviare un nuovo ciclo tecnico, ma il nome dell’ex allenatore del Real Madrid è quello che sta infiammando la piazza.

Lo scorso 29 agosto, all’indomani della seconda eliminazione consecutiva dalle fasi di qualificazione alla Champions League, il Fenerbahçe ha ufficializzato la separazione da Mourinho. Una decisione tanto rapida quanto dolorosa, che ha lasciato il club senza una guida tecnica in un momento cruciale. La ricerca del successore è inoltre complicata dalla delicata fase politica interna, con le imminenti elezioni presidenziali che peseranno in modo decisivo sulla scelta finale.

Sul taccuino della dirigenza sono finiti nomi importanti come quello di Luciano Spalletti, libero dopo la fine della sua avventura con la Nazionale italiana, e di Sérgio Conceição, reduce dalla difficile esperienza al Milan. Tuttavia, secondo quanto riportato con forza dal portale turco Sabah, il sogno numero uno dei “Canarini Gialli” è proprio Zinedine Zidane.

La notizia, che ha del clamoroso, è che non si tratterebbe solo di un interesse unilaterale. La stessa fonte, infatti, assicura che l’allenatore francese avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento in Turchia e che le parti avrebbero addirittura raggiunto un primo accordo di massima. Se l’indiscrezione venisse confermata, si tratterebbe di un colpo di caratura mondiale per il Fenerbahçe, pronto a voltare pagina dopo la delusione Mourinho affidandosi a una leggenda del calcio internazionale.