Zidane: «Contro il Liverpool è una finale di 180 minuti. Su Hazard…»

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool

Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Liverpool. Le sue parole riportate da Marca.

MATCH – «È un eliminatoria ed è una finale di 180 minuti o più. Sappiamo cosa c’è in palio, ma pensiamo solo alla partita di domani. Non pensiamo ad altro».

HAZARD – «Eden deve essere calmo. Non rischiamo mai il ritorno di un giocatore se non sta bene. Faremo le cose a poco a poco e vedremo quando sarà con noi. Al momento è così».

CASO DIAKHABY – «Tolleranza zero al razzismo. Non so cosa sia successo ieri, perché non c’ero. Il rispetto per la persona viene prima di tutto, questa è la cosa più importante. Tolleranza zero per il razzismo».

REAL MADRID SOTTOVALUTATO – «Beh, credo di sì. Alla fine, ci meritiamo fiducia. Quello che possiamo fare è lavorare ogni giorno. Questa squadra capovolge ciò che si dice, non ci arrendiamo mai. Questo è ciò che hanno questo club e questa squadra. Finché c’è vita, combattiamo sempre. Abbiamo avuto momenti difficili e ora stiamo bene, ma questo non significa nulla».

KLOPP – «È un grande allenatore. Allena da molto tempo, ha esperienza … Il lavoro che ha svolto in tutta la sua carriera è stato molto buono. Ognuno fa il proprio lavoro per quello che è. Guardo tutti gli allenatori e ho visto molte cose quando ho seguito il corso».

FINALE DEL 2018 – «Non pensiamo al passato. Il passato è andato. Sono match diversi e noi prepariamo il gioco in modo diverso».

LIVERPOOL – «È una squadra molto forte, molto solida … I tre davanti sappiamo cosa sono, hanno un’efficacia molto importante. Ma siamo attenti a tutto».

ALLENARE SALAH UN GIORNO – «Salah non è il mio giocatore. Al momento sono un allenatore del Real Madrid e mi godo il momento. Ora dobbiamo affrontare Salah come un rivale».