Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato dell’emergenza Coronavirus che è arrivata anche in Spagna. Queste le parole dell’allenatore francese.

«È una situazione molto negativa. Non possiamo negarlo. Sfortunatamente in giro c’è un virus che spaventa tutto il mondo e non sappiamo esattamente cosa sta succedendo. La cosa migliore è ascoltare i medici e le persone competenti».