Zidane torna in panchina? Fabrizio Romano svela: «Rimane il chiaro favorito per diventare il prossimo allenatore della...»

Zidane pronto a tornare ad allenare? Il giornalista Fabrizio Romano: «Rimane il favorito per diventare il prossimo allenatore della…»

Zinedine Zidane appare ormai come il candidato principale per diventare il prossimo allenatore della nazionale francese. L’indiscrezione conferma la volontà dell’ex tecnico del Real Madrid di tornare in panchina, dopo aver dichiarato pubblicamente il desiderio di riprendere la carriera da allenatore.

Nonostante l’accordo sia sostanzialmente definito, l’annuncio ufficiale non arriverà subito. Zidane intende infatti rispettare Didier Deschamps, attuale Commissario Tecnico, che lascerà l’incarico soltanto a fine luglio, al termine del Mondiale 2026. La Federazione francese, dal canto suo, è concentrata esclusivamente sul percorso dei Bleus nella competizione, rinviando ogni comunicazione sul futuro.

Zidane ha già respinto numerose offerte provenienti da club e nazionali, segnalando chiaramente che il suo unico obiettivo è la guida della Francia.

L’attesa dopo i trionfi al Real Madrid

Il percorso da allenatore di Zidane è stato rapido e vincente: dalle giovanili del Castilla fino alla prima squadra del Real Madrid, con cui ha conquistato 11 trofei in pochi anni. Ora si prepara a raccogliere l’eredità di Deschamps, con la certezza che il suo carisma e la sua esperienza internazionale rappresentino un valore aggiunto per i Bleus.

Nel frattempo, gli agenti di Deschamps stanno sondando diverse opportunità nel campionato saudita, così da agevolare il passaggio di consegne. Una volta scaduto il contratto dell’attuale CT, Zidane sarà pronto a subentrare e inaugurare una nuova era per la nazionale francese.

FABRIZIO ROMANO – «Zinedine Zidane rimane il chiaro favorito per diventare il prossimo allenatore della Francia dopo la Coppa del Mondo. Nessuna firma perché Zizou vuole rispettare Deschamps, che lascerà l’incarico solo a fine luglio. Anche la Federazione è completamente concentrata sui Mondiali del 2026, ma Zizou è il favorito per il prossimo capitolo».

