Zielinski sicuro: «Inter, possiamo continuare così. Contro il Napoli vogliamo...» - Calcio News 24

Zielinski brilla in Champions: «Contro il Napoli vogliamo vincere ancora». Le dichiarazioni

Zielinski continua a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale nell’Inter di Cristian Chivu. Dopo l’ottima prestazione in Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, il centrocampista polacco ha commentato con lucidità la vittoria dei nerazzurri, sottolineando punti di forza e aspetti da migliorare.

Nel post-partita, Zielinski ha ammesso che l’avvio del match non è stato semplice, ma ha lodato la capacità della squadra di reagire con carattere dopo i primi minuti difficili. «Sapevamo che sarebbe stata una partita intensa, ma non ci aspettavamo tutte queste difficoltà iniziali. Dopo qualche colpo ci siamo svegliati e abbiamo fatto vedere la nostra qualità», ha dichiarato il centrocampista.

Il numero 20 nerazzurro ha evidenziato la solidità difensiva dell’Inter, capace di non subire reti nonostante alcune situazioni pericolose create dagli avversari. Ha anche riconosciuto che sulle palle inattive c’è ancora del lavoro da fare, ma ha ribadito come la cosa più importante fosse portare a casa i tre punti.

Zielinski e l’impatto di Chivu: «Ci fa sentire tutti importanti»

Tra i temi toccati da Zielinski anche l’impatto del tecnico Cristian Chivu, che ha saputo gestire la rosa con intelligenza. «Il mister è bravissimo, ci osserva in allenamento e dà spazio a tutti. Non ci sono undici titolari fissi, e questo è un segnale importante per un gruppo competitivo come il nostro». Secondo il polacco, questo tipo di gestione aiuta a mantenere alta la concentrazione e la motivazione anche di chi parte dalla panchina.

Zielinski lancia la sfida al Napoli

Nel finale della conferenza stampa, Zielinski ha già rivolto lo sguardo alla prossima sfida contro il Napoli, la sua ex squadra, in un match che si preannuncia decisivo. «Contro il Napoli sarà una partita speciale. Vogliamo continuare a vincere, anche se siamo solo all’ottava giornata. Portare tre punti a Milano sarebbe fondamentale per dare continuità a questo momento positivo».

Per l’Inter e per Zielinski, la stagione è iniziata nel migliore dei modi. L’ex Napoli ha trovato il suo spazio e sta rispondendo con prestazioni convincenti. Il suo inserimento nei meccanismi nerazzurri procede senza intoppi, confermando quanto sia stato azzeccato l’investimento su di lui.