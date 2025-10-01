Zielinski sicuro: «Inter, noi possiamo vincere tutto! Ora serve questa cosa per dare continuità ai risultati» - Calcio News 24

Zielinski: «L’Inter ha qualità per vincere tutto, ma serve impegno in ogni gara»

Dopo il convincente 3-0 contro lo Slavia Praga in Champions League, a parlare nel postpartita è stato Piotr Zielinski, centrocampista polacco arrivato in estate per rafforzare il centrocampo dell’Inter. Intervistato da Sky Sport, Zielinski ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra, sottolineando la qualità del gruppo e l’ambizione di competere fino in fondo in tutte le competizioni.

«Noi le qualità le abbiamo per arrivare in fondo in tutte le competizioni» – ha dichiarato Zielinski – «Cercheremo di farlo e proveremo a vincere».

Un messaggio chiaro da parte di un giocatore che, seppur nuovo all’ambiente nerazzurro, si è già calato perfettamente nella mentalità dell’Inter. Schierato titolare contro lo Slavia Praga, Zielinski ha dato ordine e dinamismo alla manovra, mostrando sin da subito il motivo per cui la società ha puntato su di lui come rinforzo chiave a centrocampo.

Consapevole delle difficoltà di una stagione lunga e piena di impegni, Zielinski ha mantenuto un profilo lucido e concreto:

«Sappiamo che non sarà facile, ma le qualità ci sono e faremo di tutto per arrivare in alto».

Il centrocampista ha così evidenziato quanto sia importante non solo il talento, ma anche l’equilibrio mentale e la continuità nel rendimento. In Champions League ogni dettaglio può fare la differenza, e l’Inter lo sa bene, forte anche dell’esperienza maturata nelle scorse edizioni.

In questo contesto, il ruolo di Zielinski è sempre più centrale. Il polacco ha già dimostrato di essere una pedina fondamentale nello scacchiere di Cristian Chivu, capace di interpretare al meglio entrambe le fasi di gioco. Le sue doti tecniche, abbinate a una spiccata intelligenza tattica, lo rendono un elemento prezioso nella costruzione della nuova identità dell’Inter.

Zielinski non si nasconde e rilancia le ambizioni del gruppo: vincere.

«L’obiettivo è chiaro: vogliamo provare a vincere tutto. Ma ogni partita va affrontata con massima attenzione».

Con questa mentalità e il contributo di giocatori come Zielinski, l’Inter guarda al futuro con fiducia. La vittoria contro lo Slavia Praga è solo l’inizio: la strada è lunga, ma l’obiettivo resta uno solo.