Zilliacus nei guai: mandato d’arresto per l’imprenditore. Nei mesi scorsi voleva l’Inter

Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese, è finito nei guai con la giustizia: in passato ha mostrato interesse per l’Inter

Guai in vista per Thomas Zilliacus. Per l’imprenditore finlandese, attualmente a Singapore, sono arrivati un mandato di arresto e un avviso rosso di Interpol. Nei mesi scorsi aveva provato a comprare il Manchester United e mostrato interesse a Zhang per l’Inter.

Stando alle ultime indiscrezioni di Bloomberg l’imprenditore sarebbe ricercato per essere presumibilmente coinvolto nella diffusione di dichiarazioni ingannevoli di YuuZoo. Si tratta di un’azienda di cui Zilliacus è stato a capo nella città-stato, come è stato dichiarato dalle forze dell’ordine di Singapore