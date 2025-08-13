Zinchenko Arsenal: «La panchina in Premier non la voglio»

Zinchenko Arsenal, il terzino ucraino, ai margini con Arteta, valuta l’addio già in estate per ritrovare continuità e motivazioni

Oleksandr Zinchenko non si nasconde: la scorsa stagione all’Arsenal lo ha lasciato insoddisfatto e ora è pronto a considerare un addio anticipato. Relegato in panchina da Mikel Arteta, complice l’esplosione di Calafiori e Lewis-Skelly, il 28enne ucraino racconta la sua frustrazione nella biografia Believe, anticipata da The Athletic.

«Stare in panchina in Premier League con un ottimo stipendio è un privilegio ma non è ciò che voglio. Ho dedicato tutta la vita al calcio e scoprire di non essere più indispensabile è doloroso».

Zinchenko rivela anche un momento che lo ha colpito profondamente: durante una partita, la figlia maggiore lo ha indicato alla sorellina dicendo “papà è lì”, ma subito dopo ha aggiunto “non sta giocando, è in panchina”. «Quelle parole mi hanno ferito, mi sono vergognato», confessa.

Con un contratto in scadenza a giugno 2026, l’ex Manchester City è aperto a un trasferimento già in questa sessione di mercato. L’obiettivo è chiaro: trovare un club che gli garantisca spazio e minuti in campo. «Voglio ancora giocare, godermi il calcio e tornare a casa la sera con il sorriso».

Il futuro di Zinchenko resta dunque in bilico, ma la sua volontà di rilanciarsi sembra destinata a spingerlo lontano da Londra.