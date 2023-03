Zinchenko: «Russia paese terrorista, moriamo ogni giorno»

Le parole di Oleksander Zinchenko, terzino dell’Arsenal e della nazionale ucraina, sulla guerra nel suo paese

Oleksander Zinchenko ha parlato al Daily Mail della guerra tra Russia e Ucraina.

PAROLE – «Tutti comprendono bene quanta pressione a rappresentare il nostro paese e ogni volta che ne abbiamo la possibilità lo facciamo comprendendo l’importanza di sapere che il popolo ucraino ci sta guardando. Giochiamo per loro. La Russia? Non la voglio nemmeno nominare. Dirò solo una cosa: paese terrorista. Putin? Non voglio parlare di lui e non voglio parlare della Russia: ogni giorno ci sono ucraini che muoiono a causa sua e delle sue bombe».