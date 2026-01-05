Zirkzee, il suo futuro è un rebus! Cosa cambia dopo l’addio di Amorim dallo United? La Roma alla finestra per gennaio: la situazione

L’atmosfera a Old Trafford si è fatta improvvisamente incandescente e il futuro di Joshua Zirkzee è tornato prepotentemente in discussione. La dirigenza del Manchester United ha deciso di sollevare dall’incarico Ruben Amorim, tecnico portoghese arrivato solo nel novembre 2025, nonostante il raggiungimento della finale di Europa League. L’addio dell’allenatore, che aveva speso parole di incoraggiamento per l’ex punta del Bologna invitandolo a mostrare il suo talento e a divertirsi in campo, lascia l’attaccante olandese in un limbo tecnico assai pericoloso. A parlarne è Calciomercato.com.

Ora tutto dipenderà dalla scelta del nuovo condottiero dei Red Devils. La stampa britannica ha già stilato una lista di profili di alto calibro: si va da Enzo Maresca, reduce da un addio traumatico al Chelsea dopo aver vinto tutto a livello internazionale, a Gareth Southgate, ex commissario tecnico dell’Inghilterra. Non mancano le piste estere come quella che porta a Xavi, leggenda del Barcellona, o a Oliver Glasner, attuale stratega del Crystal Palace. Nel frattempo, la squadra è affidata a Darren Fletcher, storica bandiera del centrocampo inglese, in attesa di una nomina definitiva.

In questo scenario di totale incertezza prova a inserirsi la Roma. Il direttore sportivo Frederic Massara si è mosso con decisione, presentando un’offerta ufficiale basata su un prestito con diritto di riscatto, convertibile in obbligo a determinate condizioni. Zirkzee, che conosce bene la Serie A dai tempi di Parma, ha già dato il suo gradimento alla destinazione capitolina. Tuttavia, l’operazione è legata a un doppio filo: il mercato in entrata degli inglesi e la Coppa d’Africa. Se lo United chiudesse per il bomber Jean-Philippe Mateta, il via libera potrebbe arrivare subito. In caso contrario, con le assenze di Amad Diallo e Bryan Mbeumo impegnati con le rispettive nazionali, i Giallorossi dovranno pazientare fino a metà gennaio, sperando che il nuovo tecnico non decida di blindare l’olandese.