Manchester United, esonerato Ruben Amorim: i Red Devils hanno già scelto l’erede! Le ultimissime

Manchester United, Amorim out: rivoluzione in panchina e nuovo tecnico individuato. Ecco cosa filtra, le ultime

Rúben Amorim non è più l’allenatore del Manchester United. La notizia, riportata da David Ornstein, conferma l’esonero del tecnico portoghese dopo 14 mesi alla guida dei Red Devils. A pesare sulla decisione è stato soprattutto l’ultimo 1-1 contro il Leeds United, risultato che ha lasciato lo United soltanto al sesto posto dopo 20 giornate, ben lontano dagli obiettivi stagionali fissati dalla società.

In attesa di scegliere il nuovo allenatore, il club ha optato per una soluzione interna: Darren Fletcher, ex bandiera dello United e attuale tecnico dell’Under-18, assumerà la guida della squadra ad interim. Sarà lui a sedersi in panchina già mercoledì sera nella trasferta contro il Burnley.

La dirigenza, però, non intende affrettare i tempi: la scelta del nuovo tecnico arriverà solo in estate, quando verrà definito il progetto per il prossimo ciclo.

COMUNICATO – Ruben è stato nominato nel novembre 2024 e ha guidato la squadra alla finale di UEFA Europa League a Bilbao a maggio.

Con il Manchester United al sesto posto in Premier League, la dirigenza del club ha deciso, a malincuore, che è giunto il momento di cambiare. Questo darà alla squadra le migliori opportunità di piazzarsi al primo posto in Premier League.

Il club desidera ringraziare Ruben per il suo contributo al club e gli augura il meglio per il futuro.

Mercoledì Darren Fletcher guiderà la squadra contro il Burnley.”

