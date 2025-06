Zoff: «Il ritorno di Sarri è l’ideale per la Lazio, i tifosi hanno bisogno di una cosa»

Le parole di Dino Zoff, ex portiere ed allenatore della Lazio, sul possibile ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste. I dettagli

Dino Zoff ha parlato al Corriere della Sera del possibile ritorno di Maurizio Sarri alla Lazio.

SARRI LAZIO – «Penso che sarebbe un ottimo colpo per la Lazio che deve anche mandare un messaggio alla piazza che ha sofferto per la mancata qualificazione alle coppe europee».

MINESTRA RISCALDATA? – «Per lui non sarebbe una minestra riscaldata, anzi. Il tecnico è troppo intelligente e conosce bene la società. Penso che sia l’uomo giusto per indicare ai dirigenti i giocatori che servono per ripartire. Qualche innesto, nei vari reparti, serve sicuramente».