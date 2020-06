Zoff: «Io e Buffon simili? No, io ho chiuso da numero uno»

Dino Zoff commenta la possibile di giocare ancora per un altro anno di Gigi Buffon: ecco il suo parere sulla questione

Gigi Buffon è stato spesso avvicinato a Dino Zoff, sia per i successi alla Juve e alla Nazionale che per la longevità. Ai nosti microfoni, Zoff ha commentato la scelta di Buffon di continuare ancora per un anno.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA ESCLUSIVA INTEGRALE

«Certamente. Poi al giorno d’oggi giocano in due nel corso della stagione, quindi se se la sente può continuare a giocare benissimo. Somiglianze tra me e lui? Io ero il numero uno. Anzi, ho chiuso da numero uno, è più giusto dire così».