Zoff sicuro: «Tonali è certamente uno dei punti di forza di questa squadra, ma Tardelli era un’altra cosa»

Zoff non ha dubbi «Non sarà facile giocarsi la qualificazione in trasferta e su un campo caldo come il loro». Le parole

Dino Zoff è intervenuto ai microfoni de Il Giornale, offrendo il suo punto di vista da ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana. Di seguito i passaggi principali delle sue dichiarazioni

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ITALIA – «Resto fiducioso perché abbiamo elementi di caratura superiore, anche se non sarà facile giocarsi la qualificazione in trasferta e su un campo caldo come il loro»

TONALI – «Non lo vedo ancora al livello di Marco, anche se stiamo parlando di un ottimo giocatore che contro l’Irlanda del Nord ha dato un contribuito notevolissimo. Tonali è certamente uno dei punti di forza di questa squadra, ma Tardelli era un’altra cosa»

PIO ESPOSITO – «Pio ha potenzialità importanti e può giocare in Nazionale per tanti anni. in questi mesi Esposito mi ha colpito molto come attaccante. Non solo dal punto di vista tecnico, ma a trecentosessanta gradi: Pio è un giocatore forte e già maturo anche nei comportamenti in campo, nonostante la giovane età. Qualità che possono accompagnarlo verso un percorso importante»

KEAN – «Direi Kean, l’ho visto molto bene contro l’Irlanda del Nord e ha fatto davvero un bel gol. Kean ha grandi potenzialità e finalmente le sta tirando fuori: potrebbe essere lui l’uomo decisivo per riportare l’Italia al Mondiale»

DIMARCO – «Non è un atteggiamento che mi è piaciuto. Non è stata una cosa nè buona e neppure positiva, dato che oltretutto caricherà ulteriormente gli avversari in vista della sfida contro di noi. Mi sarei comportato diversamente».