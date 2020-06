Con la ripresa del campionato tiene banco anche il discorso relativo alla lotta Scudetto: il parere di Dino Zoff

Dino Zoff, intervenuto ai nostri microfoni, ha parlato della lotta Scudetto tra Juventus e Lazio. Le sue parole ai nostri microfoni.

SCUDETTO – «La Lazio è ad un punto e giustamente se la vuol giocare, quindi si vedrà chi riesce a presentarsi nel migliore dei modi dopo un periodo diciamo così, di chiusura. Uno stop anche emotivo? Non lo so, si vedrà, inutile fare previsioni perché è difficile anche se la Juve gode comunque dei favori del pronostico per la rosa di grande qualità».