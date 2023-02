Zoff svela: «Ecco chi sono i miei eredi» 

Le parole di Dino Zoff, ex storico portiere della nazionale italiana e della Juventus. Tutti i dettagli sul campione del Mondo

Dino Zoff ha parlato a Il Messaggero della situazione portieri in Serie A.

PAROLE – «Ho invidiato gli artisti, anche calcistici naturalmente: da Sivori a Maradona a Platini. Inventavano le cose, il portiere non inventa niente. Io sono un operaio specializzatissimo mentre un artista non deve imparare niente, crea. In Italia ne abbiamo di portieri bravi. Donnarumma ha fatto delle belle cose fino adesso, poi Meret un altro giovane con un bel futuro».