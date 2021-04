Zola: «Gattuso fa giocare bene il Napoli. Sarri alla Roma? Valore giusto»

Gianfranco Zola parla in vista della sua gara da doppio ex tra Napoli e Cagliari: ecco le parole dell’ex fantasista

Gianfranco Zola ha parlato a Sky Sport in vista della gara tra Napoli e Cagliari. Le sue parole.

NAPOLI – «Il lavoro di Gattuso è simile a quello con il Milan, è partito bene, poi un calo e poi ha ripreso alla grandissima. Ora tutto il suo lavoro sta venendo fuori, di altissima qualità: una squadra che gioca bene, difende bene dimostra di essere coesa. E’ un giudizio positivo quello che posso dare. Per il Cagliari pensavo fosse quasi impossibile ma è anche la bellezza del calcio, il campionato è ricco di spunti interessanti. Sono stati bravi e si sono guadagnati un’altra possibilità».

SARRI ALLA ROMA – «Allenatore preparato, può essere giusto per la Roma. Dopo le esperienze al Napoli, al Chelsea e alla Juventus dire che abbia le credenziali giuste è una cosa scontata, poi non so se possa succedere».

ITALIA – «Sono molto contento del lavoro di Roberto Mancini, ha seguito alla lettera quella che serviva per risorgere, puntando sui giovani e sul gioco. Il prossimo europeo vede davvero grandi squadre al via come Francia, Inghilterra, Portogallo… ma io nutro buone speranze per l’Italia».